CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 30 Mart Pazar günü oynanan aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında John Eldridge 69 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Strokeplay formatında oynanan turnuvada ikinciliği yine 69 Net (back nine score) ile Keith Goddard alırken, Hasan Öztoprak de Net 70 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 6 Nisan Pazar günü Tim Fidler’s Trophy Turnuvası gerçekleşecek.