KKTC Cimnastik Federasyonunun başarılı kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün (LCK) başlattığı yeni salon projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Artan sporcu potansiyelinin ihtiyaçlarını kazanma adına Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminin tüm bölgelerde gerçekleştirdiği tesisleşme atağının bir parçası olan Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün Küçük Kaymaklı bölgesindeki yeni salonu kısa süre içerisinde hizmete girecek.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden yeni salonla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” sayesinde cimnastik salonumuzun yapımında sona gelmiş bulunmaktayız.

10 Bin çocuk hedefimize ulaşmak için ülkemize cimnastik salonu kazandırmaya devam ediyoruz. Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da yapılan salonumuzu kısa süre içerisinde açılışa hazır hale getireceğiz.

Bu muhteşem cimnastik salonumuz yapılmasında bizlere güvenerek destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a, Başbakanımız Ünal Üstel’e, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri’ye, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na, Spor Dairesi Müdürümüz Mustafa Sütçü’ye, Türkiye

Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü, Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam’a, Ömer Demirbaş’a, Sertaç Bozatlı’ya, Küçük Kaymaklı muhtarımız Ayşe Tahir Serhat ile emeği geçen ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler ederiz.”