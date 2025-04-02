Avrupa Bilardo Şampiyonası Estonya’nın Tallin Şehrinde yüzlerce sporcunun katılımıyla devam eden şampiyonada ilk olarak 14-1 disiplininde maçlar yapıldı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli takımı Estonya’da gerçekleştirilen Avrupa Bilardo şampiyonasında maçlarını oynamaya başladı. 29 Mart / 8 Nisan 2025 tarihleri arasında Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) 6 kişilik sporcu kafilesi ile ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 8 top, 9 top, 10 top ve 14+1 disiplinlerinde milli sporcularımız Avrupa’nın en iyi Bilardo oyuncusu olmak için mücadele ediyor.

14+1 ERKEKLER DİSİPLİNİ

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen ve 11 gün sürecek olan Avrupa Bilardo şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) olarak ülkemizi temsil eden milli takım erkek oyuncularımız mücadele ediyor. Şampiyonada ilk olarak 14+1 erkekler disiplininde 93 sporcu Avrupa’nın en iyisi olmak için yarıştı. Şampiyonada 14+1 erkekler disiplininde mücadele eden milli sporcularımızın almış olduğu sonuçlar şöyle. Rüstem Aygünlü 63-100 Miha Vıcıc Snajdar, Hüseyin Borankan 100-37 Azhdar Nasırov, Hasan Aligüllü 18-100 Maks Benko, Stefan Kasper 100-14 Efe Özkutaylı, Petri Makkonen 100-30 Hüseyin Borankan, Mario Vulvhev 100-43 Hasan Aligüllü, Sashko Dimitrov 100-60 Efe Özkutaylı, Rüstem Aygünlü 100-60 Macit Yüzer, Diliyan Tıklev 38-100 Hüseyin Borankan, Ales Mandic 100-60 Hüseyin Borankan, Rüstem Aygünlü 49-100 Arseny Sevastyano.

14+1 KADINLAR DİSİPLİNİ

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen Avrupa Bilardo şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) olarak ülkemizi temsil eden milli takım kadınlar sporcumuz mücadele ediyor. Şampiyonada 14+1 kadınlar kategorisinde sporcumuz Alara Ghaffari şu sonuçları elde etti. Mirjam Alfons 52-75 Alara Ghaffari, Vanis Franco 75-25 Alara Ghaffari, Michelle Sandman 55-75 Alara Ghaffari, Alara Ghaffari 19-75 İna Kaplan.

10 TOP DİSİPLİNİ

Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 117 sporcunun katıldığı 10 top disiplininde sporcularımız Hüseyin Borankan ve Efe Özkutaylı, Avrupa’nın en iyi 64 sporcusu arasına girmeyi başardı.

Efe Özkutaylı 8-5 Kristjan Kuusık, Luca Menn 8-6 Efe Özkutaylı, Genç ve başarılı milli takım oyuncumuz Efe Özkutaylı ilk 64’e kalma maçında Güney Kıbrıslı rakibi Petros Louka karşısında 8-7’lik skor elde etti. Efe Özkutaylı ilk 64 de Polonyalı rakibi Wojciech Szewczyk karşısında 8-3’lük skorla mağlup oldu.

Hüseyin Borankan 8-6 Sander Tamm, Hüseyin Borankan 7-8 Murad Fattayev, tecrübeli milli takım sporcumuz Hüseyin Borankan İtalyan Gianmarco Tonını karşısında elde ettiği farklı skorla (8-2) galip gelerek bir üst tura yükseldi. İlk 64 de İsveçli rakibi Erik Gardelöf karşısında 8-1’lik skorla mağlup oldu.

8 TOP DİSİPLİNİ

Avrupa Bilardo Şampiyonası’nın 3. Branşı 8 top disiplininde başladı. 101 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk günüde milli takım sporcularımızın elde ettiği sonuçlar söyle. Paul Vılches-Pardo 8-3 Hüseyin Borankan, Alex Montpellıer 8-1 Rüstem Aygünlü, Steve Heeb 8-2 Hasan Aligüllü, Ajdin Pıknjač 8-0 Mücahit Çelikağ.

8 top kadınlar kategorisinde ise 50 sporcunun katıldığı müsabakanın ilk gününde sporcumuz Alara Ghaffari’nin aldığı sonuçlar. Alara Ghaffari 4-6 Kristina Zlateva.