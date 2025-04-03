Alayköy İlkokulu Çok Amaçlı Spor Tesisi dün düzenlenen törenle açıldı.

Tesis, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Spor Dairesi, Girne Inner Wheel Kulübü, Alayköy İlkokulu Okul Aile Birliği ve iş insanlarının katkılarıyla tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, Bakanlığın yaptığı 23 okulun 12’sinin hayırseverler vatandaşlar sayesinde yapıldığını söyledi, zor günlerde el veren hayırseverlere teşekkür etti.

Okula dört sınıf daha yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, okulun her geçen gün büyüdüğünü ve alt yapısının da uluslararası standartlara kavuşmasıyla okulun daha ileriye taşınacağını belirtti.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, eğitime ve spora her türlü destek ve katkıyı sağlayacağı sözünü anımsattı ve yineledi.

Okul Müdürü Özden Ünbay da yoğun bir çaba ve büyük bir özveriyle tamamladıkları tesiste, öğrencilerin futbol, basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor branşlarını rahatlıkla yapılabileceğini dile getirdi.