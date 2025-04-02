Alayköy İlkokulu’nda okul müdürü Özden Ünbay’ın girişimleriyle başlanan Alayköy İlkokulu Çok Amaçlı Spor Tesisi projesi tamamlandı.

Alayköy İlkokulu’ndan, tamamlanan Alayköy İlkokulu Çok Amaçlı Spor Tesisi projesiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Öğrencilerimiz için hedeflediğimiz ve dönem başından itibaren yoğun bir çaba ve büyük bir özveri gösterdiğimiz önemli bir projeyi daha tamamlamış olmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz.

Alayköy İlkokulu olarak, öğrencilerimizin her zaman en iyi koşullarda eğitim almaları için çalışırken, onların hem akademik hem sosyal hem de sportif gelişimlerine katkıda bulunacak projeleri de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

İkinci dönemin başında öğrencilerimizin kullanımına açtığımız, daha sonra sahalarımız etrafındaki toprak alanların parke taşı döşenmesinin tamamlanmasının ardından 3 Nisan 2025 tarihinde saat 09:20’de açılışını planladığımız Çok Amaçlı Spor Tesisimizle de hedeflediğimiz bir projeyi daha gerçekleştirmiş olacağız.

Okulumuz, son 6 yıl içerisinde belli bir plan ve program çerçevesinde gelişerek büyürken, birçok önemli projeyi de ilk kez hayata geçirerek ülkemizin örnek gösterilen okullarından biri durumuna gelmiştir.

Bu projelerden biri olan Beden Eğitimi derslerimizin yapıldığı, futbol ve basketbol takımlarımızın çalışmalarını sürdürdüğü alanların öğrenci sağlığına uygun olmayan zeminlerini düzeltmek amacıyla 2024 – 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi başında okul aile birliğimizle yola çıktık. Çıktığımız bu yolda başta belediyemiz ve bakanlığımız olmak üzere birçok yardımsever kişi ve kurumlar bizlere eşlik ettiler. Vermiş oldukları maddi manevi desteklerle öğrencilerimizin daha güzel ve daha güvenli alanlarda oyunlar oynayıp, spor yapmalarını sağlayacak olan “Çok Amaçlı Spor Tesisimizi” başarıyla tamamlamış olduk.

1300 metrekarelik alana sahip olan bu spor tesisimizde öğrencilerimiz futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarını rahatlıkla yapabilecek imkâna sahip oldular. Bununla birlikte, spor tesisimizin çevresindeki 1000 metrekarelik toprak alanın parke taşı döşenmesiyle de birlikte, adeta okulumuzun çehresini değiştiren bir alan yaratılmış oldu.

Bu güzel alanın yaratılmasında bizlere destek veren Milli Eğitim Bakanımız Sn. Nazım Çavuşoğlu’na, Müsteşarımız Sn. Aytunç Şirket’e ve okulun gelişimi yönündeki her projemize katkı sağlayan İlköğretim Dairesi Müdürümüz Sn. Hakkı Başarı’ya teşekkürlerimizi sunarız.

Sporun içinden çıkmış biri olarak bu güzel spor tesisinin yapımındaki her aşamasında yanımızda olan, karşılaştığımız sorunları aşmamızda bizlere maddi ve manevi büyük destek veren Gönyeli Alayköy Belediyesinin Değerli Başkanı Sn. Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Projemizi tamamlayabilmemiz için bizlere destek veren TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Sn. Mithat Tekçam’a, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofis Koordinatörü Sn. Erol Öz’e, Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Sn. Sözen Sozen Azizbeyli ve üyeleri ile Sn. Gülsüm Sanver’e, Spor Dairesi Müdürü Sn. Mustafa Şenol Sütçü’ye, Okul Aile Birliğimize, okul velilerimize, okulumuzun eski mezunlarına ve aşağıda isimlerini belirttiğimiz onlarca iş insanı, kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunarız.

Çok Amaçlı Spor Tesisimizin tamamlanmasında bizlere maddi manevi katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkürler ederiz.