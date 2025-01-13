Badminton Federasyonun seçimli Olağan Genel Kurulu 9 Ocak 2025 Perşembe günü saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Federasyon Lokalinde yapıldı.

Badminton Federasyonu mevcut başkanı Fırat Deniz’in tek aday olarak girdiği seçimde, üye olan tüm kulüplerin onayını alarak yeniden federasyon başkanı seçildi.

Başkan Fırat Deniz ve yönetim kurulu geçtiğimiz 2024 yılı faaliyet ve mali raporu da tüm kulüpler tarafından onay alırken kendilerine verilen destek ve güvenden dolayı federasyon olarak kulüplere teşekkür edildi.

Başkan Deniz, ayrıca kendilerine maddi manevi destek veren herkese teşekkür ederken her zaman yanlarında olan Türkiye Badminton Federasyonuna da teşekkür etti ve 2025 yılının badminton camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.