Lefkoşa’da dün Honda ışıklarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

27 yaşındaki Abdulkadir Güngür yönetimindeki UE 900 plakalı kamyon, Honda Trafik Işıkları Kavşağı’nda yeşil ışıkta yoluna devam ederek “U Dönüşü Yapılmaz” levhasına uymadan dikkatsizce “U” dönüşü yaptı.

Bu sırada karşı istikametten gelen 23 yaşındaki Yasin Aslan yönetimindeki ZY 201 plakalı salon araç durmak zorunda kaldı.

Arkasından aynı yönde dikkatsizce seyreden 30 yaşındaki Bülent Kalkan yönetimindeki TPS 932 plakalı araç taşıyıcı kamyon, ZY 201 plakalı aracın arkasına çarpıp yaklaşık 8 metre ileri sürükledikten sonra, aracın UE 900 plakalı kamyonun sol ön kısmına da çarpmasına neden oldu.

Araç taşıyıcı kamyon çarpışmanın ardından UE 900 plakalı kamyonun sol yanına da çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan ZY 201 plakalı aracın sürücüsü Yasin Aslan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; tedavisinin sürdüğü belirtildi.