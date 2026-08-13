Güzelyurt’ta 95 miligram alkollü içki tesiri altındaki Hüseyin Özsakallı (E-21) direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe ve garaj kapıları ile ev sakinine ait MK 899 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabaha karşı saat 01.30’da Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaralanan EH 790 plakalı araç sürücüsü Özsakallı, kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Özsakallı aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.