Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün akşam eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde, kumarhaneye girmesi yasak 67 kişiye idari para cezası kesilirken, bin 326 sürücü rapor edildi, 82 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler, dün 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

-Lefkoşa

Lefkoşa’daki asayiş denetimleri kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhane içerisinde tespit edilen 30 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise toplam 5 bin 30 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 442’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 37’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 527’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 1029 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 11 araç ise trafikten men edildi.

-İskele

İskele’deki asayiş denetimlerinde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen, kumarhane içerisinde tespit edilen 37 kişiye idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise bin 640 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 77’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si muayenesiz araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 121’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 297 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 71 araç ise trafikten men edildi.