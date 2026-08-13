Plajda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Esentepe sakini 69 yaşındaki Vedat Belen, kurtarılamadı.



Polisten verilen bilgiye göre, Alagadi 3 Plajı'nda dün saat 09.00 dolaylarında güneşlenirken rahatsızlanan Belen, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.