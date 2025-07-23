Süper Ligde son 6 yılın şampiyonu Mağusa Türk Gücü, yeni sezon açılışını bugün resmi törenle yaptı. Sezon açılışı öncesi kulübün 1964 yılına kadar olan tarihini anlatan kitabın da tanıtımı yapıldı.

Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, kurumsal başarıyı sürdürecek altyapı çalışmalarına dikkat çekerken, gençleşen kadroyla bu yıl şampiyonluk yerine oturma sürecine odaklandıklarını belirtti.

Bozkurt, "Mağusa Türk Gücü, artık sadece transferlerle değil, kendi alt yapısından çıkan sporcularla şampiyonluğa gitme hedefinde" diyerek uzun vadeli hedeflerini açıkladı.