Lefke’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve üyelerinden oluşan bir heyet, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette üniversitenin bölgeye yönelik çalışmaları ve Lefke’nin gelişimine sağladığı katkılar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette söz alan başkanlar, derneklerinin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdiler. Son yıllarda LAÜ’nün önemli bir gelişme gösterdiğini, üniversitenin başta Lefke olmak üzere ülkeye sağladığı katkıların her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten sivil toplum temsilcileri, bu gelişmenin büyük bir gururla takipçisi olduklarını vurguladılar. Toplantıda, üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren temsilciler, LAÜ Rektörü Yükselen’e üniversitenin Lefke’ye ve bölge halkına yönelik yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Yükselen de konuşmasında, üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında sivil toplum yetkililerine detaylı bilgiler aktararak, Times Higher Education Üniversite Etki Sıralaması’nda LAÜ’nün dünyada ilk 600’ de yerini aldığını belirtti. Toplumsal sorunların çözümünde ortak dayanışmanın önem taşıdığını belirten Yükselen, üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi ve birikimin sivil toplum kuruluşlarının saha deneyimi ile buluşturulmasının önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Yükselen “Üniversitemiz ve bölge sivil toplum kuruluşlarımız arasında güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliği oluşturmayı önemsiyoruz. Lefke ve bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik ortak projeler geliştirmek, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman hazırız” dedi. Yükselen konuşmasının sonunda, bu nazik ziyaretlerinden dolayı sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkürlerini iletti.