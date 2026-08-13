Dün ve bugün, Lefkoşa’da N.W.M.Y (E-28) ve T.G (E-35), Girne’de S.Y (E-49) ve Lapta’da C.K’nin (E-43) alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri bildirildi.

Polis açıklamasında, N.W.M.Y’nin 51 miligram, S.Y’nin 120 miligram, C.K’nin 279 miligram alkollü olduğu, T.G’nin ise nefes örneği vermeyi reddettiği belirtilirken, bahse konu şahısların suçüstü tutuklandıkları açıklandı.

-Daha önce kayıp olduğu bildirilen Kadir Al isimli şahıs bulundu

Girne sakinlerinden ve 10 Ağustos’tan beri kayıp olduğu bildirilen Kadir Al’ın (E-24) bulunduğu açıklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

-Lefkoşa’da bir apartmanın bodrumunda yangın…

Lefkoşa’da Mahmut Paşa Sokak’ta, dün gece 04.30 sıralarında bir apartmanın bodrum katında muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polis açıklamasında, çıkan yangın sonucu; 2 tonluk su deposu, 8 metre su borusu, ahşap fırın küreği ve elektrik tesisatının yanarak zarar gördüğü, çıkan duman ve ısıdan dolayı bodrum katının duvarlarının islendiği kaydedildi.