Yunanistan, Kıbrıs karasularına konuşlandırılmış “Kimon” ve “Psara” firkateynlerini önümüzdeki hafta yeni gemilerle değiştireceğini açıkladı.

Görevi devralacak gemiler arasında daha önce 1982’de filoya katılan ve daha önce Körfez savaşında da görev almış, 2009’da Sea Sparrow hava savunma sistemiyle modernize edilen sınıfının öncü firkateyni “Elli”nin bulunduğu, ayrıca füze donanımlı bir unsurla takviye ihtimalinin de gündemde olduğu belirtildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan güçlerinin Kıbrıs’ta “ne kadar gerekiyorsa” kalacağını ve durumun Orta Doğu’daki gelişmelere bakılarak sürekli değerlendirileceğini açıkladı.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas da, firkateynler ve savaş uçaklarının bölgede gerilimin arttığı bir ortamda Ada için “koruyucu bir şemsiye” oluşturduğunu, Yunanistan’ın konuya “anında ve kararlı” reaksiyon gösterdiğini kaydetti.

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Konstantinos Kollias da, Atina’nın Kıbrıs’a desteğinin “gerek müttefiklerle gerekse tek başına” kesintisiz süreceği söyledi.

Gazete, söz konusu rotasyonun, daha önce hava kuvvetlerinde yapılan, Baf’taki Andreas Papandreou üssüne konuşlandırılan ilk F-16’ların, Araksos ve Larisa’dan gelen uçaklarla değiştirilmesi rotasyonuna benzerlik gösterdiğini belirtti.