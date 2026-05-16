Gönyeli Futbol Akademisi çatısı altında, Gönyeli’nin efsane muhtarlarından merhum Selçuk Amcaoğlu’nun ailesi tarafından düzenlenen “Selçuk Amcaoğlu Futbol Anı Turnuvası”, 16 Mayıs Cumartesi günü Gönyeli Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilecek.
Saat 15.00’te başlayacak organizasyonda toplam 8 takım sahaya çıkacak. U8 kategorisinde düzenlenecek turnuvada, dostluk, dayanışma ve çocukların spor sevgisi ön planda olacak. Organizasyon sonunda turnuvaya katılan tüm çocuklar şampiyon ilan edilerek ödüllendirilecek.
Turnuvanın ardından saat 19.00’da 2020 doğumlu minik sporcuların gösteri maçı gerçekleştirilecek. Günün finalinde ise saat 19.30’da ödül töreni düzenlenecek.
Gönyeli’ye uzun yıllar hizmet veren Selçuk Amcaoğlu’nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyona tüm halk davet edildi.