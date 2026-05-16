Baf’ta çocukların, moto-kuryelere saldırdığı, şikayet üzerine 14 ve 15 yaşlarındaki üç çocuğun tutuklandığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, 21 ve 22 yaşlarındaki iki moto-kurye dün akşam saat 21.30'da bazılarının yüzü maskeli, biri bıçaklı olan bir grup çocuğun saldırısına uğradı. Taş, odun ve cam şişeler atarak saldırdıkları moto-kuryeleri kaçıran çocuklar, motorlara zarar verdi.

Habere göre, kaçan moto-kuryeleri yaklaşık 1 saat sonra bulan çocuklar yeniden taş ve odunla saldırarak, 22 yaşındaki moto-kuryeyi ayağından yaraladı. Şikayet üzerine saldırganlardan 3'ü yakalanarak, mahkemeye çıkarıldı ve haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.