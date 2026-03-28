Güney Kıbrıs’ta giderek seçmen kitlesini ve oyunu artıran Altın Şafak’ın şubesi olarak bilinen ELAM Başkanı Christos Christou, Kıbrıslı Türklerin azınlık olduğunu ve ayrı bir hak talep edemeyeceklerini savundu.

Sigma’da yayınlanan bir programda konuşan Christou, ‘’Şunu net olarak ifade edeyim. Biz iki toplumun eşit olduğu fikrinde değiliz. Azınlıkları olan bir ülkedir burası. Bu azınlıklar arasında Kıbrıslı Türkler de var’’ dedi. Christou şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türklerin oluşacak yapıda bir rolleri olacak. Ancak sırf Kıbrıslı Türk oldukları için olmayacak. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için bir rolü olacak. Tam siyasi haklara tam medeni haklara sahip olacaklar. Ancak bu durum Anayasa’ya karşı antidemokratik bir durum içermemelidir”

ELAM Başkanı, bir Kıbrıslı Türk’ün Cumhurbaşkanı veya yardımcısı olup olamayacağı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

‘’Biz dönüşümlü başkanlığı kastetmiyoruz. Eğer bir Kıbrıslı Türk aday seçimlere katılır ve halk tarafından seçilirse o zaman bu demokratik seçimdir. Kimse yüzde 18’in yüzde 80’i yönetmesine izin vermez…’’

Kıbrıslı Türklerin ayrı yaşama seçimin kendi seçimleri olduğunu da belirten Christou, “Türkler, Türkiye’ye hizmet etmeden Rumlarla birlikte Avrupa demokrasisini seçmeliler. Ankara’nın hegemonyasından uzak bir şekilde geleceklerini inşaa etmeye odaklanmalılar” ifadelerini kullandı.

ELAM, Nikos Hristodoulides yönetimi ile gizli işbirliği yapmakla da biliniyor.