Rum Vergi Dairesi, vergi kaçaklarını önlemek için TV, medya ve sanal medya ünlülerini incelemeye aldı.

Politis’in haberine göre, daire belirli kişilerin instagram, facebok, tik tok ve youtube gibi platformlardaki reklamlar için aldıkları nakit ve diğer ödemeleri, yaptıkları vergi beyanları açısından denetliyor.

Önceki denetimlerinde de lüks düğünleri incelemeye alan daire, artık vergi yükümlülerinden 6 yıllık bilanço talep edebiliyor.

Dairenin, son dönemde artırdığı denetimlerde, 2022’de 6 milyar euro olan vergi gelirini, 2023’te 6.7, 2024’te 7.4, 2025’te 8.1 milyar euroya çıkardığı habere eklendi.