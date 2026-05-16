Avrupa Hava Trafik Kontrolörleri Sendikaları Koordinasyonu’nun (ATCEUC), Güney Kıbrıs’ta devlet hava seyrüsefer hizmetleri şirketinin kurulması için yaşanan gecikmeler nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektup gönderdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, “Hükümetin Kayıtsızlığı Türkiye’yi Güçlendiriyor” başlığıyla verdiği haberinde, Avrupa Hava Trafik Kontrolörleri Sendikaları Koordinasyonu’nun (ATCEUC), Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e gönderdiği mektupta, hükümetin ve Bayındırlık Bakanlığı'nın da devlet hava seyrüsefer hizmetleri şirketinin kurulmasında gözlemlenen gecikmelere dikkat çektiğini yazdı.

Mektupta ayrıca ilgili şirketin kurulmasına ilişkin yasanın 2019 yılında geçtiği ancak bugüne kadar herhangi birgirişimde bulunulmadığı üzerinde durulduğunu yazan gazete, benzer bir mektubun 2 Nisan'da Bayındırlık Bakanlığına da gönderildiğini belirtti.

Gazete, “CyANS” (Cyprus Air Navigation Services) ismini taşıyan şirketin, “Lefkoşa FIR hattının” ve hava trafik dolaşımının kontrolü ile idaresini üstlenerek, Güney Kıbrıs’ın yeni hava seyrüsefer devlet şirketi olacağını mektupta ifade edildiğini yazdı.

Mektupta ayrıca, ilgili şirketin kuruluşunun gecikmesinin, hava hizmetlerini geliştiren komşu ülke Türkiye göz önünde bulundurulduğunda risk olduğu imasında bulunulduğunu yazan gazete, bu riskin, sadece ICAO aracılığıyla uluslararası açıdan Güney Kıbrıs’a kayıtlı olan “Lefkoşa FIR hattının” doğrudan kaybedilmesiyle ilgili değil, Güney Kıbrıs’ın operasyonel güvenirliliğinin zayıflamasıyla da ilgili olduğuna vurgu yapıldığını belirtti.

Habere göre, mektupta ayrıca havacılıkta etkili ve çağdaş hizmetlerde bulunulmasının, ülkenin uluslararası itibarını ve Doğu Akdeniz’deki egemen varlığının korunması açısından da kritik olarak addedildiği ifade edildi.