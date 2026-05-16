Güney Kıbrıs'ta Yeşil Hat'ta giderek sınırda poz veren İsrailli analist Shay Gal, Kıbrıs'ta tek anlaşmanın birleşme olacağını öne sürdü, bunun dışındaki bir seçenekte İsrail, Yunanistan ve Rumlarla birlikte Türkiye'ye karşı savaşa hazırlandığını söyledi.

Rum medyasına makale yazan Gal, “Kıbrıs’ta eğer diplomasi tükenirse ve sınır aşılırsa, İsrail, Yunanistan ve (güney) Kıbrıs, Türk hinterlandından takviyeleri engellemeye, işgalin askeri altyapısını etkisiz hale getirmeye, komuta mimarisini felç etmeye ve uluslararası tanınan Kıbrıs egemenliğini yeniden tesis etmeye hazırlanıyor” dedi.

Gal, ‘’Barışçıl yol açıktır, BM parametreleri, tek Cumhuriyet, yabancı ordu yok, tek taraflı ayrılık yok, fiili durumların tanınması yok, gerçekçilik kılığına girmiş bölünme yok’’ ifadelerini kullandı. Rumların, İsrail için önemli olduğunu söyleyen Gal şöyle devam etti:

Güney Kıbrıs, İsrail’in bir platformu değil, egemen bir komşu, Avrupa demokrasisi ve Doğu Akdeniz’deki düzenin temel taşıdır.

Tahliyeler, erişim, enerji, veri ve diplomasi. Güvenli bir Kıbrıs bölgeye derinlik katar. Baskı altındaki bir Kıbrıs doğu denizini daraltır.

İşgal altındaki kuzey, Ankara’nın platformudur: İsrail’in deniz kalbine en yakın Türk cephesi. İsrail, egemen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında caydırıcılıkta, deniz güvenliğinde, istihbaratta, hava savunmasında ve füze savunmasında, altyapı korumasında ve kriz yönetiminde duruyor.