





16 Mayıs 2026 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, T.K.(E-36)’nin tasarrufunda yaklaşık (17) gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.