Güney Kıbrıs’ta internet dolandırıcılığının devam ettiği ve son olarak bir kişinin 34 bin 600 euro dolandırıldığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, 59 yaşındaki bir şahsın dün Baf polisine yaptığı şikayette, tanımadığı bir kişinin kendisiyle bir sosyal medya platformu üzerinden iletişime geçerek kripto paraya yatırım tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Şikayetçi kişiyi, cep telefonuna bir uygulama indirmeye ikna eden dolandırıcı, bu sayede şikayetçinin ana ekranına uzaktan erişim sağladı. Şikayetçi dün hesaplarını kontrol ettiğinde, iki ayrı banka hesabından 12 bin ve 13 bin toplam euronun bilmediği başka bir hesaba transfer edildiğini, 7 de başarısız transfer girişiminde bulunulduğunu fark etti.

Haberde, toplam 34 bin 600 eurosunu dolandırıcıya kaptıran kişinin, polisin bankalara yaptığı girişimler sayesinde yasadışı transferleri iptal ettirmeyi başardığı kaydedildi.