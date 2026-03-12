Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, akademik ve araştırma alanlarında ortak projeleri hayata geçirmek amacıyla Girne Amerikan Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi, kısa süre önce Girne Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile de akademik iş birliği protokolü imzalamıştı.

Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever’in imzalarıyla yürürlüğe girdi.

İmzalanan protokol, akademik personel ve öğrenci değişiminden ortak araştırma projelerine, konferanslardan seminer ve çalıştaylara kadar geniş bir iş birliği alanı sunuyor. Bu kapsamda, öğretim üyeleri ve araştırmacılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı teşvik edilirken, öğrenciler farklı kampüs kültürlerini deneyimleme ve kişisel gelişimlerini destekleme fırsatı bulacak. Ayrıca ortak projeler, iki üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitesini artırırken, öğrencilerin farklı kampüs kültürlerini deneyimlemesine ve kişisel gelişimlerini desteklemesine olanak tanıyacak. Böylece imzalanan bu iş birliği protokolü, bilimsel üretim ve yenilikçi eğitim uygulamalarına yeni bir ivme kazandıracak.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Bu tür iş birlikleri, bilimsel üretimi güçlendirmek ve öğrencilerimizin disiplinler arası deneyim kazanmasını sağlamak açısından büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

KKTC üniversitelerinin, tüm zorluklara rağmen Times Higher Education, QS, URAP, GreenMetric gibi pek çok yükseköğretim kuruluşunun hazırladığı global sıralamalarda önemli sonuçlar elde ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak Times Higher Education tarafından dünyada en iyi ilk 500 üniversite arasında gösterilmemiz, üniversitemizin eğitim ve araştırma alanındaki güçlü performansını ve bilimsel üretim kapasitesini göstermektedir” dedi.

Ülke üniversiteleri arasında gelişen iş birliği kültürünün, yükseköğretim sisteminin gücünü ve potansiyelini büyütmesi açısından son derece değerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitelerimizin bilgi, deneyim ve akademik birikimlerini paylaşması; bilimsel üretimin artmasına ve öğrencilerimizin daha zengin bir akademik ortamda eğitim almasına vesile oluyor. Bu nedenle imzaladığımız her iş birliği protokolünü, KKTC yükseköğretiminin ortak gelişimine ivme sağlayan stratejik bir adım olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

İmzalanan iş birliğinin önemine vurgu yapan Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ise “Girne Amerikan Üniversitesi olarak Yakın Doğu Üniversitesi ile bu şekilde kapsamlı bir akademik işbirliği içerisinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aslında iki üniversite arasında iş birliği zaten başlamıştı; şimdi bunu resmi bir protokole dönüştürerek perçinlemiş oluyoruz” dedi.

“Bu protokolün, her iki üniversitenin akademik, idari ve öğrenci ilişkilerini güçlendireceğine inanıyoruz. Ortak projeler ve akademik etkileşimlerle KKTC yükseköğretimine değerli katkılar sunmayı hedefliyoruz” diyen Prof. Dr. Yurtsever, imzaladıkları iş birliği protokolünün iki kurum ve yükseköğrenim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.