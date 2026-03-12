Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs’a da atıfta bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin gücünü ve karakterini anlamak isteyenlerin Kıbrıs’a bakması gerektiğini söyledi. Türkiye’ye yönelik bazı iddialar ve eleştiriler olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye düşmanı lobiler tarafından yürütülen kampanyaların arkasındaki niyetin farkındayız. Bu tuzağa düşmeyeceğiz” dedi. Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs’a baksın, İstiklal Harbimize baksın, Çanakkale Zaferimize baksın” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimini de hatırlatan Erdoğan, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkeye yönelen tehditlere karşı güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerle ordunun caydırıcılığının arttığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde denklem kurucu ve oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye’ye el uzatanın eli yanar, Türkiye’ye dil uzatanın dili yanar” diye konuştu.