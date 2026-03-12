Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'daki gerilim anımsatılarak, KKTC'nin güvenliğinin sorulması üzerine Yılmaz, son dönemde askeri anlamda Rum tarafına önemli silah yığınakları yapıldığını aktardı.

Bu durumun, adayı riskli hale getirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rum tarafının attığı adımların son dönemde de somut bazı yansımalarını gördük, bütün adayı riske attı. 1974 Barış Harekatı ile sadece Türklere değil, tüm adaya güven sağladık.

Türküyle, Rumuyla herkes 50 yılı aşkın bir süredir güvenli ve huzurlu bir ortamda kalkınıyor, gelişiyor, demokrasisini güçlendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Harekatı bunu sağladı. Biz bunun bozulmasını istemiyoruz.

Gerek Türk tarafı gerek Rum tarafı için çok daha huzurlu bir gelecek istiyoruz. Tabi herkesin egemen eşitliğiyle birlikte. Biz, Kıbrıs Türkleri'ni hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız.

Anavatan ve garantör olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Bundan sonra da ne ihtiyaç olursa yapmaya devam edeceğiz ama yaptığımız her şey, attığımız tüm adım adadaki herkesin, adanın tamamının güvenliği içindir."