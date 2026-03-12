Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin parlamentolar arası dostluk grupları Ankara'da bir araya geldi.

KKTC - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Dostluk Grubu üyeleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

Kurtulmuş kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerin KKTC’yi olumsuz etkilememesi için Türkiye’nin gerekli tüm adımları attığını kaydeden Kurtulmuş, bölgede karşılıklı atılan füzelerin Kıbrıs’ı da potansiyel hedef haline getirdiğini söyledi. Bu nedenle Kıbrıs’ta F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkını yok sayan hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası platformlarda gündemde tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da Türkiye’ye Kıbrıs Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek Türkiye tarafından gönderilen F-16 uçaklarının Kıbrıs Türk halkına güven verdiğini söyledi.