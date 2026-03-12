Azerbaycan Milli Meclisi milletvekili ve Azerbaycan–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Net Bakış programında Serdar Şengül’ün konuğu olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Feyziyev, KKTC’nin güvenliğinin Türk dünyası için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak güçlü dayanışma mesajları verdi.

Programda konuşan Feyziyev, KKTC’ye yönelik herhangi bir saldırının yalnızca adayı değil, Türk dünyasını ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade etti. “KKTC’ye bir mermi düşerse karşılarında güçlü devletlerin ordularını bulurlar” diyen Feyziyev, Azerbaycan’ın her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın tüm senaryolara hazır olduğunu belirten Feyziyev, “Azerbaycan olarak biz tüm senaryolara hazırız. KKTC de hazır olmalı. Biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullanarak açık bir destek mesajı verdi. Bu sözler, programın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.