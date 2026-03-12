Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GSI(Great Sea Interconnector) Projesi kapsamında oluşturulacak deniz altından kabloyla elektrik bağlantısının, Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklamada, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı oluşturmaya yönelik GSI (Great Sea Interconnector) Projesi'nde, kablonun 3 bin metre derinlikteki işlevselliğinin test edildiğini ve projenin ekonomik açıdan fizibıl olmadığının pek çok çalışmada ortaya konulduğunu belirtti.

Projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine yönelik çok tartışma yaşandığını ifade eden Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Buna karşın AB projeye destek veriyor. Üç yıldır tüm muhataplarımıza, ekonomik açıdan da siyasi açıdan da doğru olanın hem ekonomik hem de siyasi aklın gereğinin, bu bağlantının Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulması olduğunu anlatıyoruz.

AB, Kıbrıs'ta çözüm istediğini söylemeye devam ettiğine göre, karşılıklı bağımlılık yoluyla çözüme katkı sağlayacak bir projeye mi, yoksa tam tersine işleri daha da karmaşıklaştıracak bir projeye mi destek vereceğine karar vermek durumundadır.

Dediğim gibi, üç yıldır tüm muhataplarımıza anlatıyoruz. Halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda anlatmaya da devam edeceğiz.”