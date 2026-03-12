Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, mevcut ekonomik politikaların sürdürülebilir olmadığını savunarak, “Yeni hükümet 30 milyarlık ekonomik enkaz devralacak.” dedi

Açıklanan ekonomik paketlerin giderleri kısmaya odaklandığını, gelir artırıcı politikaların ise ortaya konmadığını savunan Çeler, hükümetin "ekonomik sorunları çözmek yerine sürekli halkın cebine yöneldiğini” savundu.

Akaryakıta yapılan son zamma da değinen Çeler, “petrol fiyatlarında düşüş yaşanan bir dönemde yapılan zamların toplum üzerindeki yükü artırdığını” ileri sürdü.

Vergi politikalarına da değinen Çeler, hükümetlerin genellikle vergi oranlarını artırarak daha fazla gelir elde etmeyi hedeflediğini ancak bunun ters etki yarattığını söyledi. Daha düşük vergi oranları ve güçlü denetim mekanizmalarıyla daha adil bir sistem kurulabileceğini belirten Çeler, bu yolla hem vergi gelirlerinin artabileceğini hem de hayat pahalılığının azaltılabileceğini kaydetti.

Ekonomik kalkınmanın yalnızca mali önlemlerle sağlanamayacağını ifade eden Çeler, üretim odaklı bir model gerektiğini söyledi. Tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında üretimin artırılmasının önemine dikkat çeken Çeler, turizm ve eğitim gibi sektörlerin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.