ABD/İsrail-İran gerilimiyle ısınan Doğu Akdeniz’de Türkiye, KKTC’nin güvenliği için garantörlük haklarını kullanarak dev bir adım attı. Ada’ya yerli hava savunma sistemi ve F-16 savaş uçakları konuşlandırıldı. Türkiye'nin Ada'ya hangi savunma sistemini gönderdiği de ortaya çıktı.

AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA'ların ardından F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemleri de Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine katkı sunmak üzere KKTC'ye konuşlandırıldı.

İhtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecek. Açık kaynaklara göre 40 binden fazla Türk askerinin bulunduğu adada, güvenliğinin artırılmasına yönelik adımlar atılıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Bu hava savunma sisteminin yerli üretim HİSAR sistemi olduğu ifade ediliyor.

Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail yanlısı tutum sergileyerek adanın tamamını tehlikeye atacak adımlardan kaçınması gerekliliğinin altını defalarca çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, adayı silahlandırma ve Gazze bağlamındaki provokatif eylemleri konusunda aylar önce GKRY'ye uyarıda bulundu. Çatışmalar başladığında GKRY, ülkesinin güvenliğini sağlamak üzere AB ülkelerine başvurmuştu.