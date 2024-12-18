Güney Kıbrıs’ta “Yukarı Polemidya’da” (Yukarı Binatlı) açık bir alanda bir miktar mühimmat ve uyuşturucu bulunduğu haber verildi.

Söz konusu bölgede açık alanda içerisinde tabanca ve mermi bulunan bir çanta bulunmasının ardından Rum yetkili birimlerinin alarma geçtiğini yazan Alithia gazetesi, bunun akabinde bölgede yapılan araştırmada ise çalıların ve taşların altında iki tabanca, bir revolver tipi tabanca, bir miktar mermi, el yapımı patlayıcılar, patlayıcı madde aynı zamanda 1,5-2 kilo da uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Rum polisinin mühimmatın ele geçirilmesiyle bir suç eyleminin önlendiğini düşündüğünü ileten gazete, ilk bakışta ele geçirilen mühimmatın kullanılabilir durumda olduğunu kaydetti.

Haberde Rum polisinin araştırmalarının sürdüğü de belirtildi.

Fileleftheros ise haberinde ele geçirilen mühimmatın DNA testine ve balistik incelemeye gönderildiğini yazarken, mühimmat ve uyuşturucunun Yukarı Polemidya’daki askeri kampın yakınlarındaki bir açık alanda bulunduğunu belirtti.

Haberde mühimmatın tamamen çalışır durumda olduğu ve tespit edilmelerinin suç eylemlerinde kullanılmalarını önlediği vurgulanırken, birkaç gün içerisinde ikinci kez kullanılabilir durumda mühimmat ele geçirildiğine de işaret edildi.

Gazete dört gün önce “Lefkoşa’da Mağusa Kapısı” yakınlarında çalışabilir durumda iki silah bulunduğunu ekledi.