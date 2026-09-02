Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olmasıyla meydana gelen kazayla ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Konuyla ilgili haber Fileleftheros’ta “Girne’deki Deniz Kazasıyla İlgili Öfke ve Kınama- Erhürman Sevdiklerini Yitiren Kişileri Ziyaret Etti” başlığıyla verildi.

Haravgi, haberi “Girne Denizinde 550 Metre Derinlikte Bir Cisim Tespit Edildi- Araştırmalar Kesintisiz Sürüyor- İlk Kurban Defnedildi- 14 Yaşındaki Nisa Törer’in Cenaze Töreni Dün Türkiye’de Yapıldı- Kurbanların Yakınları Sorumluların En Sert Şekilde Cezalandırılmasını İstiyor- Erhürman Batığın Muhtemelen Deniz Dibinde Tespit Edildiğini Söyledi- İkinci Arama Kurtarma Gemisinin de Bugün Bölgeye Gelmesi Bekleniyor” başlıklarıyla paylaştı.

Alithia, “Sefere Uygunluk Belgesiyle Su Alıyor- Mayıs Ayına Ait Bir Video ve Eski Teknik Kontroller Girne’deki Trajediyle İlgili Soru İşaretlerini Artırıyor- Yanıtlar 514 Metre Derinlikte” başlığı kullanıldı.

Politis’te ise “Girne’de Öfke Giderek Artıyor- Filo Jet’in Belgeleri Amansız Sorular Ortaya Koyuyor- Talihsiz Geminin Kaptanı Honduras’tan Sertifikalı” başlıkları yer aldı.