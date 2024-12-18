Politis gazetesi, Hermes Airport Havayolu Geliştirme ve İletişim Müdürü Maria Kurubi’nin açıklamalarına dayanarak yıl sonuna kadar, yolcu sayısının 12 milyonu geçmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre Kuribi, hafta sonuna kadar 12 milyon barajının ilk kez geçileceğine dair beklentinin bulunduğunu ifade etti.

Hermes Airport’un verilerine göre kasım ayında Larnaka ve Baf havalimanları üzerinden 715 bin 231 yolcunun geçiş yaptığını yazan gazete bu rakamın; Kasım 2023 yılına göre yüzde 7 oranında arttığını da ortaya koyduğunu belirtti.

Habere göre Ocak-Kasım 2024 döneminde ise toplam yolcu trafiği, 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5 artarak 11.6 milyon olarak kaydedildi.

Yolcu sayısı 2024’ün sonuna kadar 12.2 milyon olarak kaydedilmesi bekleniyor.

Politis gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısının 2023 düzeyini aştığını yazdı.

Gazete Rum İstatistik Ofisinin verilerine göre Ocak-Kasım 2024 döneminde gelen turist sayısının, 3 milyon 722 bin 22 olan 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 907 bin 137’ye yükseldiğini belirtti.

Aralık ayında da bu yükselişin devam etmesi halinde 2019 yılındaki 4 milyon turist rekorunun kırılacağını belirten gazete, 2023 yılında gelen turist sayısının 3 milyon 845 bin 652, 2022’de ise 3 milyon 201 bin 80 olduğunu da anımsattı.

Habere göre Kasım 2024’te gelen turist sayısı 179 bin 941 şeklinde kaydedilirken, Kasım 2023’te bu rakam 159 bin 605 olarak belirlendi.

Kasım 2024’te en fazla turistin, yüzde 25,9’a denk gelen 46 bin 598 kişiyle Birleşik Krallık’tan olduğunu yazan gazete Birleşik Krallık’ı, 20 bin 331(yüzde 11,3) ile Polonya; 18 bin 840 (yüzde 10,5) ile Almanya; 16 bin 424 (yüzde 9,1) ile Yunanistan’ın takip ettiğini belirtti.

Habere göre Kasım 2024’teki seyahat amacının yüzde 64,5’i tatil; yüzde 17,2’si arkadaş veya akraba ziyareti; yüzde 18,1’i ise iş için olarak kaydedildi.