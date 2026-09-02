KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulunun almış olduğu karar sonrasında 2 günlük mazeret semineri gerçekleştirildi.

2026-2027 futbol sezonunda görev yapacak olan antrenörlerin çalışma izni alabilmelerine olanak sağlama adına mazeret semineri yapıldı.

Yeni başlayacak sezon öncesi (2026-2027) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerine katılamayan antrenörlere bir şans daha vererek mazeret semineri gerçekleşti.

Antrenörlerinin katılmalarının zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde Haziran 2026 ayında gerçekleştirilen Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminerine katılamayan, Teknik Direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine 1-2 Eylül 2026 tarihleri arasında iki günlük mazeret semineri yapıldı.

Teknik Direktör, A, B, C ve Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katıldığı mazeret semineri 1 Eylül 2026 Salı günü (dün) saat 08.30-09.15 kayıt işlemlerinin ardından 09.30-16.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda yapıldı.

2 Eylül 2026 Çarşamba günü sabah saat 09.00 da başlayan mazaret seminerinde Yrd. Doç. Dr.Serhat Deniz, kaleci antrenörü Latif Şakar, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Yrd. Doç. Dr. Simay Kanan ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güneralp antrenörlere dersler verdiler ve seminer tamamlandı.

Mazeret seminerinin tamamlanması sonrası antrenörlere katılım belgeleri verildi.

SEMİNERE KATILMAYAN ANTRENÖRLERE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEYECEK

1-2 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan iki günlük seminere katılmayan antrenörlere bu yıl hiçbir ligde çalışma izni verilmeyecek.

Seminere katılanların sayısı 39 kişi olduğu bildirildi.

(Haber ve fotoğraflar:Abdullah ZAİFOĞLU)