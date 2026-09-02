Güney Lefkoşa’da 21 ve 24 yaşındaki iki Hindistan uyruklunun, 21 yaşındaki yurttaşlarını kıskançlık yüzünden öldürmeye teşebbüs ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, olayın Irak uyruklu bir kadın nedeniyle yaşanan kıskançlıktan kaynaklandığını; 24 yaşındaki şüphelinin daha önce söz konusu kadınla ilişki yaşadığını, ilişkinin sona ermesinin ardından kadının, öldürülmeye teşebbüs edilen 21 yaşındaki gençle yakınlaştığını, 24 yaşındaki şüphelinin de kadını yeniden elde etmeye çalıştığını yazdı.

Gazete, bunun üzerine 24 yaşındaki şahsın, suç aletini temin ettiği düşünülen 21 yaşındaki arkadaşıyla birlikte söz konusu şahsı bıçakladığını ve şahsın ağır yaralandığını kaydetti.

Haberde, gözaltına alınan şahısların dün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde 8’er gün tutukluluk emri verildiği ifade edildi.