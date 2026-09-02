Güney Kıbrıs’ta, Temmuz 2026’da mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının yüzde 3,9 olduğu bildirildi.

Alithia’nin Avrupa istatistik kurumu Eurostat tarafından dün yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, mevsimsel düzeltilmiş (yıl içerisindeki tekrarlanan mevsimsel etkilerden arındırılmış) işsizlik oranı haziranda yüzde 3,8 oldu, geçen yılın aynı döneminde ise işsizlik oranı yüzde 4,3 idi.

Eurostat, Güney Kıbrıs’taki işsiz sayısını 21 bin, haziranda 20 bin ve geçen yılın aynı ayında 23 bin olarak verdi. Eurostat verilerinde, 25 yaş altı işsiz sayısına yer verilmezken, Haziran 2026’da bu oran yüzde 11,9 (yaklaşık 3 bin), Temmuz 2025’te de yüzde 13,0 (yaklaşık 4 bin) olmuştu.