Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gelecek hafta yapacağı görüşmeye, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de katılacağı iddia edildi.

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Holguin’in önümüzdeki günlerde önce Washington’a, oradan da Londra’ya gideceğini, akabinde de liderler görüşmesine katılmak üzere pazartesi akşamı veya salı günü Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Gazete, bugünkü liderler görüşmesinin Girne’de yaşanan deniz kazası ve 3 günlük ulusal yas nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, haberde, bugünkü görüşmenin ertelenmesi nedeniyle, liderlerin eylül sonu New York’a gidene kadar iki ya da üç kez görüşme imkanı bulacağı ifade edildi.