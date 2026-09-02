Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu PEO ile Kıbrıs Türk sendikaların 1 Eylül dolayısıyla, Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına dair ortak mesaj verdikleri kaydedildi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Sorunundaki Yeni Fırsat Kaçırılmamalı” başlıklı haberinde, PEO ile Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonı (Dev-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOPSEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Belediye Emekçileri Sendikası'nın (BES) yanı sıra Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifinin iki lidere, yeni fırsatı değerlendirmeleri ve Kıbrıs sorununun kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne ilişkin özlü müzakerelere gecikmeden başlamaları konusunda ortak mesaj gönderdiklerini yazdı.

Söz konusu örgütlerin, 1 Eylül'de, ikinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının ve Nazi Almanya’sının Polonya'ya saldırısının yıldönümü vesilesiyle anılan Uluslararası Sendikalar Barış İçin Eylem Günü vesilesiyle yayımladığı ortak bildiride iki lideri, müzakerelerin başlamasını zorlaştırabilecek açıklamalar ve eylemlerden kaçınmaya çağırdıkları da kaydedildi.