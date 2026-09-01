Güney Kıbrıs’ta 29 Ağustos’ta etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle 183 konutta hasar tespit edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın hasarların büyük bölümünün Lefkoşa bölgesinde bulunduğunu ve altyapılarda da zarar meydana geldiğini açıkladığını yazdı.

Gazete, açıklamada, malları zarar görenlerin en geç 7 Eylül’e kadar ilgili bölge yönetimlerine isim, adres, telefon numarası ve hasar fotoğraflarını göndermelerinin istendiğini kaydetti.

Haberde, hasar tespit çalışmalarının öncelikle daha büyük ve ciddi zararların bulunduğu bölgelerde yürütüleceği,mağdurlara verilecek ekonomik yardımın kapsamı ile miktarının Bakanlar Kurulu kararıyla belirleneceği belirtildi.