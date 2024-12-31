Ziyamet’te dün sabah meydana gleen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza saat 08:00 sıralarında, Ziyamet-Kumyalı Anayolu’nun 1’inci kilometresinde meydana geldi.
42 yaşındaki Emin Zeycan, yönetimindeki CB 085 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.