Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Saat 06.00 sıralarında 25 yaşındaki Dovletyar İbragimov, yönetimindeki PN 117 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Lavinium Sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.

Toprak sete çarpan araç, su kanalı içerisinde tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü Dovletyar İbragimov kontrol maksatlı olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sağlık muayenesinden geçirildi ancak kendi istediği ile hastaneye gitmedi.