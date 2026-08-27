Girne’de önceki akşam saat 21.30 raddelerinde Çıldıran Sokak üzerinde şüpheli hareketleri ile dikkati çeken 34 yaşındaki isminin baş harfleri M.E.’nin üzerinde yapılan aramada 5 gram kokain ele geçirildi.

Aynı akşam Girne’de kaldığı adreste görevli polis ekipleri tarafından yapılan aramada, çay kutusuna gizlenmiş yağlı kağıt içerisinde 2 gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 20 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Suç üstü tutuklanan M.E, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Kader Artan, zanlının ‘Uyuşturucu tasarruf, alma, verme’ suçlarından suç üstü tutuklandığını anlattı. Zanlının üzerinde kokain, evinde Hitntkeneviri ve nakit para bulunduğuna işaret eden polis, soruşturmanın çok yeni olduğunu belirterek 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı M.E., “Yapmamam gerekirdi, pişmanım” ifadeleri ile kendini savundu.

Soruşturmanın ciddiyetine dikkati çeken Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.