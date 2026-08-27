Alayköy’de meydana gelen “Taammüden Adam öldürme” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emine Taşdemir dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Emine Taşdemir’in 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Alayköy’de, ikametgahın yatak odası içerisinde kendisine ait mallarını alacağını düşündüğü gerekçesiyle ikametgahın mutfak kısmından almış olduğu ağız uzunluğu 11 cm toplam uzunluğu 25 cm olan bıçakla yatak odasında uyumakta olan eşi Cumali İsmail Taşdemir’in boyun, bel ve sırt bölgelerine 5 öldürücü 30 kez bıçak sokmak suretiyle taammüden öldürdüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, ayni gün zanlı Emine Taşdemir’in Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının ise mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, zanlının itiraf içerikli iki adet gönüllü ifade verdiğini, soruşturma kapsamında 20 ifade alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.