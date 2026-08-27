Girne’de bir eğlence mekanına belinde tabancayla girerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ileri sürülen isminin baş harfleri M.U., ve suç ortağı A.G., aleyhinde polisin başlattığı soruşturma tamamlandı.

‘Ateşli silah’’ tasarrufu suçundan 6 Ağustos tarihinden bu yana poliste tutuklu olan zanlılardan A.G., polise bir takım itiraflarda bulundu, 2 kişinin ismini polise beyan etti.

Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılar, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Tutukluluk süresinde A.G., polise ifade vererek suçunu itiraf ederken, zanlı M.U., aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmedi.

“OYUNCAK TABANCAYDI” DEDİ, POLİSİ YANILTMAK İÇİN YENİ BİR YOL DENEDİ

M.U.’nun ilk ifadesinde söz konusu tabancanın oyuncak olduğunu söylediği öğrenildi. Ancak polis soruşturmasının derinleşmesiyle zanlının verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. M.U., daha sonra tabancayı elektrik panosuna sakladığını öne sürerek polise farklı bir adres gösterdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise silahın burada bulunmadığı belirlendi. Zanlının farklı beyanlarda bulunması üzerine soruşturmayı genişleten Girne Adli Şube ekipleri, kamera görüntüleri ve elde edilen diğer bilgiler doğrultusunda olayın izini sürmeye devam etti.

TABANCA SELVİ AĞACININ ALTINDAN ÇIKTI

Polisin yürüttüğü çok yönlü soruşturma, tabancanın yerinin tespit edilmesiyle sonuçlandı. M.U. ve A.G.’nin itiraflarının ardından söz konusu tabancanın Alsancak bölgesinde bir selvi ağacının altında gömülü olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada tabanca bulundu.

POLİS ARAMA YAPARKEN İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Olayın dikkat çeken bir diğer boyutu ise M.U.’nun suç ortağı olduğu değerlendirilen A.G.’nin ortaya çıkışı oldu. A.G.’nin KKTC’ye olaydan yalnızca birkaç gün önce giriş yaptığı tespit edildi. Zanlının, polis ekiplerinin M.U.’nun kaldığı sitede arama yaptığı gün olay yerinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine dikkat çektiği ve tutuklandığı belirtildi. A.G.’nin tasarrufunda ise iki adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin M.U.’ya ait olduğunun tespit edilmesi, iki zanlı arasındaki bağlantının soruşturma açısından daha da önem kazanmasına neden oldu.

İKİ GÜNDE ÇOK SAYIDA YABANCI NUMARAYLA TEMAS

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise A.G.’nin telefon trafiğinde ortaya çıktı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Dağdelen, mahkemede verdiği ifadede zanlı M.U.’nun tasarrufunda iki farklı GSM operatörüne ait kart küpürleri tespit edildiğini söyledi. Seri numaraların mercek altına alındığını belirten polis, A.G.’nin tasarrufunda bulunan iki cep telefonundan birinin M.U.’ya ait olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis, yapılan ön incelemede A.G.’nin KKTC’ye ilk kez geldiğinin tespit edildiğini ve adaya gelişinin ardından yalnızca iki gün içerisinde çok sayıda yabancı numarayla iletişim kurduğunun belirlendiğini açıkladı. Ancak soruşturmayı daha da karmaşık hale getiren ayrıntı, bazı görüşmelerin şifreli olması oldu. Polis, söz konusu telefon trafiğinin kimlerle ve ne amaçla gerçekleştirildiğini araştırıyor.

GİZEMLİ TELEFON TRAFİĞİ POLİSİN MERCEĞİNDE

Soruşturmanın bu noktaya ulaşmasıyla birlikte olayın yalnızca bir eğlence mekanına tabancayla girilmesiyle sınırlı olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Polis, zanlıların KKTC’de kimlerle görüştüğünü, hangi noktaları ziyaret ettiğini ve ülkeye geliş amaçlarını mercek altına aldı. A.G.’nin kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği yoğun telefon trafiğinin yanı sıra iki zanlının birbirleriyle olan bağlantıları da araştırılıyor.

GİRNE POLİSİ KAMERALARDAN ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Soruşturmanın en önemli unsurlarından biri ise kamera görüntüleri oldu. Girne Adli Şube ekipleri, eğlence mekanındaki görüntülerden yola çıkarak M.U.’nun kimliğini belirledi. Ardından zanlının kaldığı siteye yönelik arama gerçekleştirildi. Polis, yalnızca olayın gerçekleştiği noktadaki görüntülerle yetinmeyerek farklı noktalardaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Zanlıların gittikleri işletmeler ve geçtikleri güzergahlar üzerinde bulunan kamera görüntülerinin de titizlikle incelendiği belirtildi. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, soruşturmanın genişletilmesine ve A.G.’nin de tutuklanmasına kadar uzandı.

Mahkemede soruşturmayla ilgili bilgi veren polis, iki zanlının bağlantılarının araştırıldığını söyledi. Polis, iki kişinin itiraf doğrultusunda derdest emri ile arandığına da dikkati çekerek turist statüsünde olan zanlıların ileride yargılanmak üzere 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, işlendiği iddia edilen suçların ciddiyetine değinerek zanlıların 3 ay geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.