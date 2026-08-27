Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve verme” suçlarından yargılanan Hüseyin Genç hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. Heyet, sanık Hüseyin Genç’i 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Başkan Cemaller, 29 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bir araç park yerinde polis ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen sanığın üzerinde arama yapıldığını ve 22 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Başkan Cemaller, tutuklanan sanıkla ilgili yapılan soruşturmada başkalarına uyuşturucu temin ettiğinin belirlendiğini aktardı. Uyuşturucu verme suçunu işleyen sanığa hapis cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini belirten Cemaller, verme suçunu sanık aleyhinde, Hint kenevirinin en hafif tür olmasını ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan Cemaller, sanığın genç ve sabıkasız oluşunu da lehine dikkate aldıktan sonra 9 ay hapse mahkûm ettiklerini kaydetti.