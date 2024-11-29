Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlere sponsor olan şirketlere teşekkür plaketi verdi.

Merkez Hakem Kurulu başkanı Nusret Sırdar ve üyeler, yapmış oldukları katkılardan ve verdikleri desteklerden dolayı sponsor olan Zorlu Digital Plaza Sahibi Halil Kavaz ve Erol Auto Koordinatörü Erol Ballıkkaya ve Erkan Balıkkaya’ya eşekkür plaketlerini takdim etti.

Nusret Sırdar her iki kuruluşunda İlerisi için yanımızda olacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini bizlere iletti açıklamasında bulundu.