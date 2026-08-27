Lefkoşa'da meydana gelen “vahim zarar, mülke tecavüz, kasti hasar, tecavüz-i alet taşımak, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından yargılanan Ümit Ertuğrul hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın 18 Nisan 2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht. Mustafa Alirıza Sokak üzerinde üvey kardeşi olan 43 yaşındaki kadın isminin baş harfleri E.T.’yi vahim zarara uğrattığını söyledi.

Yargıç, akabinde sanığın evin içerisine girerek buzdolabını tahta saplı keser ile kırıp 30 bin TL hasara uğrattığını belirtti.

Sanığın mahkum olduğu vahim zarar suçunun 7 yıl, ciddi darp suçunun 3 yıl hapis öngördüğüne değinen Yargıç, şiddet suçlarının arttığına dikkat çekti.

Yargıç, olayın olgularına bakıldığında kadına yönelik şiddet boyutunun da olduğunu belirterek, kadına şiddete hoşgörüyle bakamayacaklarını ifade etti.

Yargıç, sanığın işlediği suçlarla kardeşinin panik ve korku yaşamasına da neden olduğunu, tüm bu hususları aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, sanığın özür dileyip pişman olmasını ve benzer sabıkasının olmayışını ise lehine değerlendirdiklerini belirterek, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.