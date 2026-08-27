Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda 20 Ağustos’ta yaşandığı öne sürülen çocuk istismarı olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sahilde darp edildikten sonra polise teslim edilen isminin baş harfleri Y.G., dün ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tutukluluk sürecinde polise çeşitli beyanlarda bulunan Y.G.’nin “HIV taşıyıcısı olduğunu” öne sürmesi, soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Zanlının bu yöndeki beyanının henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, konunun ilgili makamlarca değerlendirileceği kaydedildi.

DENİZDEKİ 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YAKLAŞTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Polisin mahkemeye aktardığı soruşturma bulgularına göre Y.G.’nin, denizde arkadaşıyla eğlenen 15 yaşındaki kız çocuğunun arkasından giderek kendisini kendisine doğru çektiği, bacaklarını okşadığı ve ardından öpmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Olayın ardından korkarak denizden çıkan çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı.

Olayın duyulmasının ardından plajda toplanan öfkeli bir grubun, kaçmaya çalıştığı öne sürülen Y.G.’yi yakaladığı belirtildi.

Kalabalık tarafından darp edildiği ifade edilen zanlı, daha sonra polise teslim edildi.

Polis ayrıca olay sırasında başka bir çocuğun da yaşananlara tanık olduğunu mahkemeye bildirdi.

ZANLI: “YARDIM ETMEK İÇİN SARILDIM”

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Tanay, Y.G.’nin “Cinsel Taciz” suçundan 20 Ağustos’ta tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde 15 yaşındaki çocuğa “yardım etmek amacıyla sarıldığını” söylediğini aktardı.

Polis, çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede 15 yaşındaki kızın herhangi bir yüzme problemi olmadığının belirtildiğini de mahkemeye bildirdi.

HIV BEYANI İÇİN KONTROL YAPILACAK

Y.G.’nin HIV taşıyıcısı olduğunu öne sürmesi üzerine bu beyanın da soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

Polis, zanlı Y.G. ile 15 yaşındaki kız çocuğunun Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis, olayın yaşandığı bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken başka işlemler bulunduğunu da belirten polis, soruşturmanın selameti açısından Y.G.’nin 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekerek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ederken, Y.G.’nin HIV taşıyıcısı olduğu yönündeki beyanının doğruluğu ve olayın diğer ayrıntıları yapılacak incelemeler ve kontroller sonucunda netlik kazanacak.