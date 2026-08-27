KKTC Havaalanı’nda narkotik detektör köpeği Lokum’un tepki vermesi üzerine uyuşturucuyla yakalanan zanlı isminin baş harfleri T.E. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Zafer Yıldız, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı T.E.’nin 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.16’da Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada, Türkiye’de sakin zanlıya Lokum isimli narkotik detektör köpeğinin tepki verdiğini söyledi.

Yapılan kontrolde zanlı T.E.’nin üzerinde ve eşyalarında yaklaşık 500 miligram ağırlığında, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığı mahkemeye aktarıldı.

Polis, zanlıdan olayın akabinde izahat istendiğini ve itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde emarenin analize gönderildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonucunun bulunduğunu belirten polis, zanlı için 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı T.E.’nin soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.