Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğazköy Kavşağı yakınlarından bugün öğle saatlerine doğru seyir halindeki otobüste meydana gelen yangın sonucunda otobüs kullanılmaz hale geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Boğazköy Kavşağı mevkiinde, Şevket DEBRELİ’nin kullanımındaki TRF 379 plakalı otobüste Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen otobüsün sol iç kısmındaki elektrik sistemlerinin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın üç metrelik tavan kısmı ile 25 adet koltuğu tamamen, 22 adet koltuğu ise kısmen yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise otobüsün arka ile 3 adet yan camları patlamış ve iç kısımları da kullanılmaz hale geldi.